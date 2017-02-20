Армения активно поддерживает возможность создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном: Налбандян

Армения активно поддерживает возможность создания зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«В данный момент обсуждается возможность создания зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, которое мы, конечно же, активно поддерживаем», – сказал Э.Налбандян.

Глава МИД Армении также отметил широкие перспективы привлечения иранского бизнеса на армянский рынок. По словам министра, Тегеран и Ереван продолжают работу в направлении улучшения бизнес-среды и инвестиционных возможностей друг для друга.

«Важной вехой в этом процессе стала ликвидация визового режима между нашими странами, что также будет способствовать углублению двусторонних торгово-экономических связей», – добавил он.

Международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирует 1 января 2015 года. Сейчас его членами являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Следует отметить, что ни с одним из членов ЕАЭС у Армении нет общей границы, тогда как Иран – наш южный сосед.