В 2012-2016 годы Азербайджан закупил оружия у России в 20 раз больше, чем Армения: SIPRI

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной доклад о продаже оружия в мире, согласно которому в 2012-2016 гг. Азербайджан закупил оружия в 20 раз больше чем Армения. Об этом сообщает ТАСС.

В докладе отмечается, что в сфере поставок оружия в период с 2012 по 2016 гг. крупнейшими поставщиками продолжают оставаться США и Россия. На долю пяти крупнейших поставщиков – США, Россию, Китай, Францию и Германию, приходится 74% от всех продаж вооружений, а на США и Россию вместе взятых – 56%.

В 2012-2016 гг. крупнейшим поставщиком вооружения оставались США, которые в указанное время увеличили военные поставки на 21 процент (по сравнению с 2007-2011 гг.). Почти половина этих поставок была направлена в Ближний Восток. Согласно данным, приведенным в докладе, после 2004 года объемы продажи оружия в мире значительно увеличились, а в 2012-2016 гг. они возросли в 8,4 раза – по сравнению с 2007-2011 гг. Причем, последняя пятилетка знаменовалась самым высоким уровнем после завершения «холодной войны».

Авторы доклада отмечают, что возросли объемы поставок вооружения в Азию, Океанию, Ближний Восток, а в Европу, Северную и Южную Америку и Африку в некоторой мере снизились. Объемы поставок оружия в Азию и Океанию в 2012-2016 гг. выросли на 7.7 процентов (по сравнению с 2007-2011 гг.) и составили 43% мирового экспорта. В 2012-2016 гг. на долю России пришлось 23% мировых поставок вооружения. 70% этого объема приходится на долю 4 стран – Индию, Вьетнам, Китай и Алжир.

Кроме того, крупными покупателями российского оружия является Азербайджан (4%) и Венесуэла (5%). В докладе особое внимание уделяется сравнению военных закупок Армении и Азербайджана. Следует отметить, что ввезенное Азербайджаном оружие в период 2012-2016 годов в 20 раз превышает поставки в Армению.