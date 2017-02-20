Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:07 | Февраль 20 2017

Бако Саакян принял прибывших в Арцах наблюдателей из Франции, Германии, Австрии, Испании и Страны Басков

Бако Саакян принял прибывших в Арцах наблюдателей из Франции, Германии, Австрии, Испании и Страны Басков

20 февраля Президент Бако Саакян принял прибывших в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума членов делегаций Франции, Германии, Австрии, Испании, Страны Басков, среди которых были парламентарии, дипломаты, политические деятели, правоведы, представители гражданского общества и журналисты.

Глава государства отметил важное значение наблюдательской миссии со стороны зарубежных делегаций с точки зрения укрепления демократических институтов в республике, представления в разных странах объективной информации об Арцахе и развития двусторонних отношений.

В ходе встречи был затронут также ряд вопросов, касающихся государственного строительства, внешней и внутренней политики НКР, региональных процессов.

Пресс-служба Президента Арцаха

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Рубрики: Официальные
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