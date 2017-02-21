Багратян – про обещания о телефонах и предвыборных взятках: «Подошли к человеку и сказали, тебе эти лишние деньги не помешают»

«Я хочу предупредить республиканцев, что к нам поступают сигналы по поводу того, что людей зарегистрировали в других местах. Уже отданы распоряжения, чтобы они голосовали здесь утром, а затем их отвезут голосовать где-нибудь еще в другом месте. У нас есть подобный факт. Я не знаю, это система, директива, или что еще», – объявил вчера в Пресс-клубе «Айели» кандидат на пост премьер-министра от партии «Свободных демократов» Грант Багратян.

Он сообщил, что у них имеются факты и по поводу общений дарить телефоны: «Я слышал, людям обещали дарить телефоны. Нам известны факты и по поводу обещаний сельчанам со стороны другой партии. Нам сказали, что сейчас они не хотят говорить об этом вслух». На вопрос журналистов, а когда они намерены заявить об этом во всеуслышание, г-н Багратян ответил следующим образом: «Когда это произойдет. Но у нас имеется точный факт, что подошли к человеку и сказали, тебе эти лишние деньги не помешают».