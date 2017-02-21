«Заруи будет говорить и оттуда»: Анаит Бахшян комментирует выход Заруи Постанджян из «Наследия»

«Я сожалею, что она так поздно приняла это решение, приведенные ею доводы я высказала ранее», – так прокомментировала вчера в Центре «Айк» решение депутата Заруи Постанджян о выходе из партии «Наследие» Анаит Бахшян, баллотирующаяся на предстоящих парламентских выборах по списку «Свободных демократов».

Напомним, что решение о выходе из партии она приняла еще до выхода Постанджян. «Хотя наши соратники по «Наследию» говорят, что это мы отошли от линии партии, но не могут убедить в этом. Программа «Наследия» известна всем – это западные ценности, демократия, права человека», – отмечает Анаит Бахшян, подразумевая то, что блок «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) не придерживается этих идей.

«Заруи и я остались верными этим ценностям, а политическая линия блока неизвестна… Заруи не будет молчать. Вспомните сказку о петухе, которого съел король, но он и оттуда продолжал говорить. Заруи будет говорить и оттуда», – привела образное сравнение Анаит Бахшян.