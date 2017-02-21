Бархатные выборы

Как бы мы ни опасались повторений, все равно, вновь и вновь должны возвращаться и затрагивать тему парламентских выборов в Армении, потому что тема выборов важна не только для желающих быть избранными, но и для избирателей. И сколько бы ни считали многие из средств информации и политологов несерьезными политические подходы отдельных кандидатов в депутаты и некоторых блоков, мы, в конце концов, обязаны серьезно относиться к избирательным процессам. Потому что, какими бы ни были желающие оказаться избранными, в первую очередь от отношения избирателей зависит, кем и какими будут избираемые. И от избранных нами будет зависеть то, кто и в каком направлении впоследствии будут вести наш народ и государство. Так что, сколько бы мы ни смотрели со стороны и не предпочитали бы роль стороннего наблюдателя, результат в основном зависит от нас, избирателей.

Вы скажете, конечно, что, как всегда, будут избирательные подлоги и предвыборные взятки, которые помешают свободным и справедливым выборам. При всем этом, каких размеров достигнут избирательные фальсификации и предвыборные взятки, зависит опять-таки от нас. В конце концов, это мы совершаем подлоги и раздаем предвыборные взятки: не из-за границ приезжают и вершат эти дела. В лучшем случае из-за границы приезжают наблюдатели, которые или закрывают глаза на подлоги, или, наоборот, не закрывают. Это тоже в основном зависит от нас. Насколько бы ни были недостойными и политически низкосортными наши кандидаты в депутаты, их так много, что из них можно легко и спокойно выбрать и сделать владельцами мандатов 100 таких претендентов, которые во всех смыслах соответствовали бы мандату депутата. То есть, снова зависит от нас, и если именно эти 100 достойных не найдут места в будущем Национальном собрании, не надо будет искать вину вне нас.

Но о каких 100 достойных идет речь, спросите вы. Как выбрать этих 100 достойных? Вопрос именно в этом. Их 100, а больше их или чуть меньше, это будет видно потом. Но то, что они есть, существуют, это точно, в этом у меня нет сомнений. И поэтому, я, как и вы, сомневаюсь, что возможно, эти 100 не окажутся в Национальном собрании. Потому что мы обычно выбираем болтунов. А болтуны, как вы знаете, не самые умные. Мы обычно выбираем хвастунов, но с хвастунами нельзя связывать серьезные надежды, потому что, по моему скромному мнению, хвастуны тоже обычно не бывают умными. А нам нужны умные и поднимающие в деле толк депутаты, особенно после апреля, в условиях парламентского государства.

А как найти и выбрать умных и разумных, тем более, что они мало говорят? Если не отдавать голоса болтунам и хвастунам, это уже будет серьезный шаг. Потому что болтуны и хвастуны говорят много и напыщенно, но не произносят ничего серьезного. В лучшем случае заявляют, что они оппозиционеры, а их конкуренты – нет. Также говорят, что они намерены осуществить смену власти, а их соперники – нет. Словам этих людей, при очень большом желании, конечно, можно было бы верить, но как поверить, когда их конкуренты говорят о них то же самое. Верить становится труднее, когда вспоминаешь, что избираемые до выборов говорят одно, а после выборов – совершенно иное.

Так было всегда. И на этот раз, пожалуй, не будет исключений, тем более что изменился регламент, связанный с правилами поведения депутата Национального собрания. Согласно новому регламенту, новоизбранный депутат не только может отказаться от своих предвыборных обещаний, но может также выступить против блока, сделавшего его депутатом, и своих соратников по блоку. Так что, никто не может отобрать из его рук мандат. Это значит, что некоторые из наших нынешних оппозиционеров, сразу же после избрания могут стать провластными. Но возможно также и обратное, возможно, что уже в самом парламенте найдутся обиженные и покидающие РПА. Это уже будет интересно.

Фактически, я не смог сказать, кого избирать. Если быть искренним, то, я сам не знаю. Честно говоря, неразговорчивость и скромность не являются критерием для выбора, тем более что скромность может быть и ложной. Действительно трудно сориентироваться среди стольких голосов и в таком гвалте. Самый из искренних голосов, тем не менее, ваш внутренний голос. Следуйте вашему внутреннему голосу. Он единственный, который порой не обманывает.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета “Аравот”

18.02.2017г