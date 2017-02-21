Армения не видит противоречия в сотрудничестве с НАТО: Эдвард Налбандян

В том, что Армения, являясь страной-членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сотрудничает с НАТО, нет никакого противоречия, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

“Я не вижу здесь никакого противоречия. Как Вы сказали, да, мы являемся членом ОДКБ, и не только активнейшим членом, но одним из ее основателей. А членом НАТО мы не являемся, но довольно успешно сотрудничаем в рамках Плана действий индивидуального партнерства. И этим все сказано. Попытки наводить тень на плетень абсолютно беспочвенны и ни на чем не основаны. Те, кто пытается это делать, преследуют совершенно иные цели, и напрасно”, — сказал министр.

Сотрудничество между Арменией и НАТО в настоящее время строится в соответствии с Планом индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP) Армения-НАТО, который был подписан в декабре 2005 года.

Участие Армении в IPAP предполагает проведение периодических консультаций с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. Армения также участвует в миротворческих миссиях Альянса в Косово и в Афганистане.