Четырехдневная война в Карабахе – серьезный удар по переговорному процессу: Эдвард Налбандян

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе в апреле прошлого года не только привело к человеческим жертвам, но и нанесло серьезный удар по переговорному процессу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

“Азербайджан пошел на новую военную авантюру, питая иллюзию, что если ему не удается навязать свою позицию в ходе мирных переговоров, то он может это сделать, используя силу. И провалился вновь. Результат этой авантюры — это не только человеческие потери, но и серьезный удар по переговорному процессу”, — сказал министр.

Примечательно представление российским государственным агентством сути Четырехдневной войны, цитата:

«Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о “наступательных действиях” с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов».

Фото – РИА Новости