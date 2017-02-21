Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 00:30 | Февраль 21 2017

Глава МИД НКР принял бельгийских парламентариев, прибывших в Арцах с наблюдательной миссией

Глава МИД НКР принял бельгийских парламентариев, прибывших в Арцах с наблюдательной миссией

20 февраля министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян принял члена окружного парламента Брюсселя Сержа де Патули и депутата окружного парламента Валлонии Бенуа Дреза, которые прибыли в Арцах с международной наблюдательной миссией для участия в референдуме по проекту новой Конституции НКР.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы и возможности расширения сотрудничества между Арцахом и Бельгией на различных уровнях.

Был затронут также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Пресс-служба МИД НКР

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Международные, Официальные
Теги: , , , , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда