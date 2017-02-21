Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 00:36 | Февраль 21 2017

Глава МИД НКР принял депутатов Европарламента Франка Энгеля и Яромира Штетину

Глава МИД НКР принял депутатов Европарламента Франка Энгеля и Яромира Штетину

20 февраля министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян принял прибывших в Арцах с наблюдательной миссией депутатов Европейского парламента: руководителя группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франка Энгеля (Люксембург) и члена группы Яромира Штетину (Чехия).

В ходе встречи стороны коснулись также взаимоотношений с Европейским парламентом. В частности, были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью группы дружбы, направленной на дальнейшее укрепление и углубление двусторонних связей.

Пресс-служба МИД НКР

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Рубрики: Международные, Официальные
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