Глава МИД НКР принял депутатов Европарламента Франка Энгеля и Яромира Штетину

20 февраля министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян принял прибывших в Арцах с наблюдательной миссией депутатов Европейского парламента: руководителя группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франка Энгеля (Люксембург) и члена группы Яромира Штетину (Чехия).

В ходе встречи стороны коснулись также взаимоотношений с Европейским парламентом. В частности, были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью группы дружбы, направленной на дальнейшее укрепление и углубление двусторонних связей.

Пресс-служба МИД НКР