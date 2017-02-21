Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 00:43 | Февраль 21 2017

Глава МИД НКР принял члена Уругвайского Форума «Нагорный Карабах», экс-сенатора Оскара Гольдарасена

Глава МИД НКР принял члена Уругвайского Форума «Нагорный Карабах», экс-сенатора Оскара Гольдарасена

20 февраля министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян принял прибывшего в Арцах с наблюдательной миссией члена Уругвайского Форума «Нагорный Карабах», бывшего сенатора Оскара Адольфо Лопеса Гольдарасена.

На встрече были обсуждены проводимые Уругвайским Форумом «Нагорный Карабах» работы, направленные на установление двусторонних отношений в различных сферах и на повышение уровня информированности общественности Уругвая относительно реализации права народа Арцаха на самоопределение и происходящих в НКР демократических процессов.

Стороны обсудили также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Пресс-служба МИД НКР

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Рубрики: Международные, Официальные
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