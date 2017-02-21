Ждущие подаяния и остальные

Те, кто ждут подаяния (а такие люди составляют в Армении абсолютное большинство) проголосуют в пользу РПА или ППА (блок «Царукян»). Подаяние – в широком смысле, а не только в виде предвыборной взятки и материальной помощи. Подаяние может иметь различные виды, вплоть до предполагаемой манны с небес. Но есть граждане, которые совершат идейный выбор. Есть люди, которые верят в коммунистические идеалы, они, на мой взгляд, составляет менее одного процента.

Подчеркну, не те, у кого положительные воспоминания о прошлом, все мы их имеем в какой-то мере, но те, кто считает, что это прошлое созидалось на основе призванных к жизни коммунистических идей. Есть люди, которые верят в идеалы дашнаков, число которых, на мой взгляд, составляет около 10 процентов. И, наконец, есть люди, которые желают превратить Армению в современное, демократическое государство европейского типа со свободными рыночными отношениями. Выбор этих людей, я думаю, будет колебаться между блоками «Елк», «Конгресс-НПА» и «Свободными демократами». Теоретически в этом ряду должно было быть также и «Наследие», но те, кто официально носят имя партии, пошли совершенно иным путем, и остается только сожалеть, что Раффи Ованнисян потерял значительную часть своей команды, исповедующей либеральные идеи.

К этому же либеральному ряду мог принадлежать и АОД, но его лидеры пошли, мягко говоря, крайне прагматичным путем. Потерпеть поражение, скажем, вместе со «Свободными демократами», не стыдно, но «победить» в составе альянса «Царукян», мне кажется унизительным для этой партии.

Пока я вижу эти четыре группы: 1) ожидающие милостыни, 2) коммунисты, 3) дашнаки, 4) либералы, последних едва наберется 5 процентов. (Возможно, есть причины, почему люди должны голосовать за другие партии и коалиции, но я в данный момент не могу понять причины этого). И поскольку я причисляю себя к четвертой группе, или, может, именно из-за этой причины, я хотел бы, чтобы в Армении было поменьше «ждущих подаяния», и они не могли делегировать в парламент своих избранников. А вообще я хотел бы, чтобы Национальное собрание было разнообразным с точки зрения идей, чтобы в нем находились умные, самостоятельно мыслящие, со своим словом люди, которые имеются в каждой из участвующих в выборах девяти политических объединений. Неважно, разделяю ли я их подходы или нет, важно, чтобы они имели свои взгляды.