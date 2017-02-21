У Республики Арцах новая Конституция

В Арцахе в понедельник, 20 февраля, был проведен референдум по конституционной реформе. Во вторник председатель Центральной комиссии по референдуму Республики Арцах Србуи Арзуманян представила предварительные результаты голосования.

Окончательные результаты будут опубликованы в четверг, 23 февраля. Србуи Арзуманян сообщила, что вынесенный на референдум вопрос считается принятым, если он получает более половины голосов граждан, имеющих право голоса, но не менее 1/3, то есть, в случае 33 процентов голосов он будет считаться принятым. В голосовании участвовало 76,5 процентов избирателей.

По предварительным данным, за конституционные изменения проголосовали 69.540 избирателей, то есть, 87,6 процента граждан. Против проголосовали 7686 участвовавших в голосовании граждан – 9,7 процента. 2202 бюллетеня были объявлены недействительными, или 2,8 процента.