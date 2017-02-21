Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:53 | Февраль 21 2017

Осканяну предлагают попить медовой воды, чтобы вспомнить политзаключенных периода его пребывания на должности

Осканяну предлагают попить медовой воды, чтобы вспомнить политзаключенных периода его пребывания на должности

«В мое время, если и были, предосудительно. Напомните мне, я не помню, если назовете имена, может быть, скажу. Если были, будьте уверены, я был против всего этого», – так несколько дней назад ответил бывший министр ИД Вардан Осканян на вопрос журналистов, разве в стране не было политзаключенных, когда он был главой МИД? Работавшему с ноября 1994 года по январь 1997 года – заместителем министра ИД РА, затем – первым заместителем, а в 1998-2008 гг. – министром ИД РА, господину Осканяну мы напомнили о политзаключенных, которые были в годы, когда он занимал вышеперечисленные должности.

Согласно публикациям в прессе, приостановление деятельности АРФД, преследования в отношении дашнаков дошли до критической отметки во время судебных процессов 1995 года. Следующими были политзаключенные 1996-го года, политзаключенным был признан общественный деятель Ашот Блеян, а затем, в 2002 году – политический деятель Петрос Макеян. А в 2003-2004 гг. в связи с поднявшейся демократической волной начались гонения, административные аресты и уголовные преследования, и по делам многих из них сегодня имеются решения Европейского суда по правам человека.

А разве не были политзаключенными арестованные в 2006 году Жирайр Сефилян и Вардан Малхасян, которые обвинялись в попытке насильственного свержения конституционного строя? В 2007 году было предъявлено обвинение бывшему министр ИД Александру Арзуманяну в отмывании денег. Согласно правозащитникам, в 2006 году политзаключенными были редактор газеты «Жаманак» Арман Бабаджанян, в отношении которого было выдвинуто обвинение по факту подлога документов и уклонения от призыва на военную службу в ноябре 2002 года.

Кстати, после известной пресс-конференции Вардана Осканяна, где он утверждал, что не помнит, что в годы его нахождения на должности министра ИД имелись политзаключенные и просит напомнить ему, в соцсетях пользователи посоветовали ему попить медовую воду, чтобы сохранять память свежей.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Политика
Теги: , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда