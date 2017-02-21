Осканяну предлагают попить медовой воды, чтобы вспомнить политзаключенных периода его пребывания на должности

«В мое время, если и были, предосудительно. Напомните мне, я не помню, если назовете имена, может быть, скажу. Если были, будьте уверены, я был против всего этого», – так несколько дней назад ответил бывший министр ИД Вардан Осканян на вопрос журналистов, разве в стране не было политзаключенных, когда он был главой МИД? Работавшему с ноября 1994 года по январь 1997 года – заместителем министра ИД РА, затем – первым заместителем, а в 1998-2008 гг. – министром ИД РА, господину Осканяну мы напомнили о политзаключенных, которые были в годы, когда он занимал вышеперечисленные должности.

Согласно публикациям в прессе, приостановление деятельности АРФД, преследования в отношении дашнаков дошли до критической отметки во время судебных процессов 1995 года. Следующими были политзаключенные 1996-го года, политзаключенным был признан общественный деятель Ашот Блеян, а затем, в 2002 году – политический деятель Петрос Макеян. А в 2003-2004 гг. в связи с поднявшейся демократической волной начались гонения, административные аресты и уголовные преследования, и по делам многих из них сегодня имеются решения Европейского суда по правам человека.

А разве не были политзаключенными арестованные в 2006 году Жирайр Сефилян и Вардан Малхасян, которые обвинялись в попытке насильственного свержения конституционного строя? В 2007 году было предъявлено обвинение бывшему министр ИД Александру Арзуманяну в отмывании денег. Согласно правозащитникам, в 2006 году политзаключенными были редактор газеты «Жаманак» Арман Бабаджанян, в отношении которого было выдвинуто обвинение по факту подлога документов и уклонения от призыва на военную службу в ноябре 2002 года.

Кстати, после известной пресс-конференции Вардана Осканяна, где он утверждал, что не помнит, что в годы его нахождения на должности министра ИД имелись политзаключенные и просит напомнить ему, в соцсетях пользователи посоветовали ему попить медовую воду, чтобы сохранять память свежей.