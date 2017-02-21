Что ответили Багратяну оппозиционеры, когда он предложил вложить по $100 тысяч, и не брать денег у РПА: видео

Вчера журналисты обратились ко второму номеру предвыборного списка «Свободных демократов» Гранту Багратяну с просьбой дать оценку действующим сегодня альянсам, и он подробно рассказал, как оказался в списке «Свободных демократов».
«Не буду скрывать, что в феврале 2016 года я обратился к шести партиям с предложением внести от каждой по 100 тысяч долларов, чтобы не просить денег у властей. Это хорошее предложение. Я встретился со всеми. От АНК я встретился с первым президентом и Левоном Зурабяном. Ответили: мы крупная сила, хорошо, объединяемся, но 3 человека от нас, один от вас. Я сказал, нет, парни, никто не согласится. Я обратился к Раффи, сходил в офис «Наследия». Мне сказали, что ответят после съезда. С июня и до сих пор мне никто не ответил. Несколько раз я обращался к Николу Пашиняну. Сначала мне ответили, что они выступят самостоятельно «Гражданским договором». После их съезда, где было решено, что возможны и альянсы, меня пригласил Сасун Микаелян, мы говорили три раза. Ответить должны были до 20 ноября, не ответили…».
По поводу АНК Грант Багратян на пресс-конференции сказал, что АНК относится к либеральному крылу, но у них с АНК есть две серьезные проблемы:
«АНК должны суметь убедить нас в том, что поэтапное решение вообще может быть решением в урегулировании Карабахского вопроса, что установится мир, а не новая, более ожесточенная война. Вторая проблема, которую нам следует понять – это наша независимая государственность и армяно-российские отношения. Мы тоже сторонники стратегических отношений, но есть предел. Тем не менее, эти проблемы решаемы, чтобы действовать вместе, если мы равны. Простите, я не могу согласиться выступать в списке АНК седьмым номером. Кроме первого президента, я не вижу никого среди остальных пяти, кто выше меня. Или же должна быть разыграна жеребевка или какой-то механизм. С Кокобеляном мы договорились. Я вижу, что человек вкладывает больше ресурсов. Я и предложил ему быть первым номером, но вместо этого я буду главой фракции».