Намек Сержа Саргсяна армии – о 2018 годе: «Жаманак»

На днях Серж Саргсян встретился в Министерстве обороны Армении с представителями высшего командного состава Вооруженных Сил и говорил о конституционных поправках, парламентской модели правления и вопросе верховного главнокомандующего. В частности, Серж Саргсян объявил, что нет никаких оснований для опасений, что отсутствует институт Верховного Главнокомандующего, и может возникнуть хаос в управлении армией, военно-политическом руководстве вооруженными силами.

«Полномочия премьер-министра Республики и его возможности будут намного шире тех, что в условиях полупрезидентской системы предоставляются сегодняшнему Президенту – Верховному главнокомандующему. Цель в следующем: сосредоточить ответственность и полномочия в одном месте. Если будет необходимость подробнее, наверное, этот вопрос вас очень интересует, я буду готов представить более подробно», – заявил Серж Саргсян.

На первый взгляд, конечно, очень важно, чтобы вооруженные силы получили месседж об управляемости ситуацией и стабильности, чтобы понять, что в тылу политическая ситуация является стабильной и надежной. С другой стороны, однако, примечательно то, что Серж Саргсян только через год после конституционных поправок выступает перед высшим комсоставом с заверениями и гарантиями, что перемены не только не угрожают управленческим хаосом, а, по сути, наоборот, должность премьер-министра становится центральной для более надежного управления, чем это возможно в условиях нынешних полномочий президента.

Это обстоятельство фактически свидетельствует о том, что Серж Саргсян получил от армии сигналы, что существует неопределенность и некоторое недоверие в ожиданиях, связанных с формированием власти, для рассеяния которых командованию вооруженных сил сообщают то, что должно было быть сделано еще до принятия Конституции. С другой стороны, может быть, и было сделано, но в нынешней ситуации возникли проблемы. Это не удивительно, потому что, без сомнения, для армии также вопросом вопросов является апрель 2018 года, ситуация после него и перспективы.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»