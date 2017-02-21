После подорожания на 32% бензин в Грузии все равно стоит на 50 драмов дешевле, чем в Армении: «Айкакан жаманак»

«ГКЗЭК изучила динамику цен на бензин в соседних странах, и выяснила, что, например, в Грузии на бензозаправочных станциях «Лукойл» розничная цена 1 литра бензина в сентябре 2016 года составила 1,3 лари, а в феврале 2017 года – 1,72, то есть, произошло повышение цены на 32 процента», – констатирует ГКЗЭК. Вот это выкрутасы, ну и сравнения…

Прежде всего, в Грузии в январе, по сравнению с сентябрем прошлого года, произошло обесценивание их национальной валюты – лари примерно на 24 процента.

Кроме этого, с 1 января в Грузии внесены изменения в налоги. И вместе с этим, бензин стоимостью 1,72 лари в Грузии, в драмовом выражении стоит всего 317 драмов. Так что, ГКЗЭК поступила бы правильно, если бы не приводила этот пример, чтобы вновь не нервировать людей. Получается, что после 32-процентного подорожания в Грузии бензин стоит на 50 драмов дешевле, чем в Армении. И в прошлом году ГКЗЭК изучила рынок бензина, много изучала, копалась, копалась, и на этом поприще нигде не столкнулась с компанией «Роснефть-Армения». То ли загадка, то ли фокус… Чем занята эта компания – не ясно. Наверное, пошивом обуви, или изготовлением макарон.

В любом случае, ГКЭЗК при изучении рынка бензина и в прошлом году, и в этот раз, никак не может найти на этом рынке «Роснефть-Армению». Но на самом деле, вышеупомянутые Антимонопольной комиссией компании приобретают бензин именно у «Роснефти-Армении», которая является покупателем российского бензина по квотам, выделенным Армении со стороны России. Она покупает бензин по внутренним российским ценам и перепродает его упомянутым выше компаниям по более высокой цене. Причем, данная компания зарегистрирована в Армении и платит налоги в наш государственный бюджет. Как Антимонопольной комиссии удается не пересекаться с этим «привидением», постичь трудно.

Айк ГЕВОРГЯН