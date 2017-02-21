Важная встреча

21-22 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства с официальным визитом посетит Москву.

Министры обсудят широкий спектр вопросов повестки союзнических, стратегических отношений Армении и России, а также процесс реализации договоренностей между лидерами двух государств.

В ходе встречи произойдет обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обсудят меры, предпринимаемые для осуществления договоренностей, достигнутых на встречах президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году.

Отметим, что на прошлой неделе в Мюнхене на полях Мюнхенской международной конференции по безопасности, по инициативе и при участии Минской Группы ОБСЕ состоялась встреча Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова.

Читайте печатный номер «Аравот» от 21.02.2017г