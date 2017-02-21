Сейран Оганян ответил критикам фотосессий жены и признался в любви к ней: фото

«Я долгие годы был военнослужащим и за всю жизнь военного почти не уделял внимания семье. Я и не заметил, как выросли мои дети и сегодня растут, потому что при напряженной деятельности личное откладываешь в сторону», – так отреагировал в беседе с Aravot.am возглавляющий блок Оганян-Ованнисян-Осканян бывший министр обороны Сейран Оганян на критику по поводу фотосессий, размещаемых в соцсетях его супругой Рузанной Хачатрян.

В беседе с нами Сейран Оганян публично признался в любви жене, сказав: «Я с большим уважением и любовью отношусь к моей семье, к своим детям, и моей жене. Думаю, что моя супруга в моей жизни, и соответственно в жизни семьи играет соответствующую роль. Красоту, вообще-то, не следует сравнивать с роскошью. Мы с нашей семьей живем красивой жизнью, и в то же время мы живем гармонично с нашим обществом, его радостями и печалями».

Мы поинтересовались, примет ли госпожа Рузанна каким-либо образом участие в предвыборной кампании блока? Сейран Оганян ответил, что, несомненно, определенную поддержку она окажет: «Конечно, политической деятельностью она заниматься не будет, но в семье, вне политической сферы, она со своими соответствующими предложениями участие примет. Я уважаю, когда дома ответственность и права распределены поровну. Когда мы придем к власти, роль женщин, в нашей деятельности, а также в системе управления будет поставлена на более высокую основу».

Фото – из страницы Рузанны Хачатрян в ФБ