Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:11 | Февраль 21 2017

Генерал Герберт Рэймонд Макмастер – новый советник президента США по национальной безопасности

Генерал Герберт Рэймонд Макмастер – новый советник президента США по национальной безопасности

Голос Америки. По сообщению агентства Reuters, в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о назначении генерала Герберта Рэймонда Макмастера на пост советника по национальной безопасности.

Президент Трамп также заявил о том, что должность главы аппарата Совета по национальной безопасности займет генерал в отставке Кит Келогг.

По словам Трампа, Джону Болтону, который также рассматривался в качестве потенциального советника по национальной безопасности, будет предложена другая должность.

Фото – Голос Америки

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Рубрики: Международные
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