Депутат Европарламента Франк Энгель: легитимность референдума в Арцахе не может быть поставлена под сомнение

«Я не могу назвать ничего проблематичного в связи с голосованием», – сказал во время встречи с журналистами 21 февраля член Европарламента Франк Энгель.

Напомним, что 20 февраля в Арцахе прошел конституционный референдум. По предварительным данным ЦИК Арцаха на референдуме по конституционным поправкам «за» проголосовали 69.540 избирателей, или 87,6 процента граждан. Франк Энгель считает примечательной явку на референдуме. «Если голосует такое количество людей, это уже что-то значит. Международное отрицание не может повлиять на волю арцахцев участвовать в демократических процессах, и выступить против целого мира. Без сомнения, это что-то значит, что две трети избирателей ответили утвердительно на вопрос об этой конституции, и, таким образом, легитимность не может быть поставлена под сомнение».