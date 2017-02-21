«Мы беспристрастны»: 250 наблюдателей ОБСЕ будут наблюдать за ходом голосования 2 апреля

В ходе избирательной кампании на парламентских выборах 2 апреля наблюдательскую миссию буду осуществлять 14 экспертов Демократических институтов ОБСЕ и Офиса по правам человека (БДИПЧ) из 13 стран, к которым в день голосования присоединятся 250 краткосрочных наблюдателей для мониторинга процесса голосования. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил руководитель наблюдательской миссии за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, посол Ян Петерсен.

Он отметил, что будет осуществлять наблюдательскую миссию в 11-ый раз: «Мы беспристрастны, не являемся действующими лицами и не участвуем в процессе. Мы будем следить, оценивать и представлять предложения. Относительно предвыборной кампании мы выступим с комментариями, а спустя несколько недель будет готов промежуточный доклад, который будет включать в себя предварительные оценки».

Петерсен сообщил, что на следующий день после голосования они представят предварительные замечания по выборам, а спустя два месяца будет готов окончательный доклад с соответствующими предложениями.