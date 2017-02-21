У нас есть эксперты, которые будут оценивать новшества Избирательного кодекса»: Ян Петерсен

Во время сегодняшней встречи с главой наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ послом Яном Петерсеном журналисты попросили его рассказать, включены ли рекомендации миссии в новый Избирательный кодекс Армении.

«Часть нашей повестки составят также и наши прежние предложения, но сейчас я не могу давать предварительных оценок, это появится в нашем следующем отчете», – ответил он, подразумевая публикацию после выборов отчета БДИПЧ/ОБСЕ. По его словам, миссия по наблюдению за выборами может давать оценки на месте на любом этапе предвыборного периода: «Для нас важно любое развитие событий».

Журналисты также спросили, насколько смогут предотвратить нарушения внедренные в избирательный процесс технические новшества, в том числе прямая трансляция и видеокамеры?