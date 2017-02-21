Эдуард Шармазанов: позиция Беларуси – не только против Армении, но и против официальной позиции ОДКБ

Журналисты попросили вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова прокомментировать, испытывает ли военно-политическое руководство Армении недоверие к Беларуси. Напомним, что ранее Эдуард Шармазанов заявил: «Это доказывает, что старания руководства Азербайджана и его союзников, которые, якобы, находятся вместе с нами в разных союзнических структурах, прошли впустую. Чем больше таких списков, тем больше людей и свободных граждан стремятся посетить свободный и независимый Арцах. И состоявшийся сегодня конституционный референдум – яркое тому доказательство».

Эдуард Шармазанов заявил, что военно-политическое руководство Армении, на уровне президента страны, неоднократно заявляло на саммитах ОДКБ, что в ОДКБ есть союзники, которые не ведут себя как союзники: «Президент говорил это после апрельских событий прямо в присутствии глав этих государств. А я всегда это говорил в присутствии спикеров парламента Беларуси и других стран».

По словам Эдуарда Шармазанов, подобная позиция Беларуси – не только против Армении, но и против официальной позиции ОДКБ.