Австрийский суд постановил экстрадировать в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа

Deutsche Welle. Высший земельный суд Вены во вторник, 21 февраля, принял решение экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Суд рассматривал апелляцию австрийской прокуратуры на решение Земельного суда в австрийской столице, который в апреле 2015 году отказал в экстрадиции бизнесмена. Олигарху в случае признания его виновным американским судом грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Представитель прокуратуры настаивал, что обвиняемый владел информацией о том, что возможный индийский контракт, в котором власти США усматривают коррупцию, затрагивал интересы американских фирм. По его мнению, политическая подоплека в деле Фирташа, на которой успешно строилась защита при рассмотрении дела в первой инстанции, отсутствует. Прокуратура также продолжала утверждать, что данные действия попадают под юрисдикцию в Австрии и в США.

Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США. Там украинского бизнесмена обвиняют в том, что он с помощью взяток в 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Суд в Вене избрал Фирташу меру пресечения в виде ареста, но согласился освободить его под залог в 125 миллионов евро и обязательство не покидать Австрию.

Расследования в Германии и Испании

Кроме того, украинского олигарха подозревают в Германии в получении незаконным путем данных о ходе следствия над ним и другой закрытой информации от сотрудника земельного ведомства по уголовным делам Мекленбурга – Передней Померании. По данным немецкого телеканала NDR, посредством связей в этом ведомстве миллиардер, вероятно, мог получать информацию о ходе международного расследования по его делу. В связи с этим в ФРГ в апреле 2016 года начато следствие по делу о незаконном сборе информации, даче взяток, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Другая неприятность грозит Фирташу из Испании. В ноябре прошлого года испанская прокуратура объявила украинского бизнесмена в международный розыск. Как сообщил тогда DW представитель прокуратуры, речь идет об обвинениях в отмывании денег в крупных размерах. По данным австрийской газеты Kronenzeitung, прокуратура в Вене попросила испанские власти предоставить дополнительную информацию для принятия решения о возможной экстрадиции.

Фото – Deutsche Welle