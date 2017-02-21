Политическая засуха и обесценившиеся слова навстречу выборам

Завершился этап выдвижений, политические силы представились списками людей, которые претендуют на то, чтобы предопределить будущее страны в предстоящую пятилетку. Да, ну и что, что новая система, новая конституция, но в эстетическом плане дух советского тоталитаризма, тем не менее, доминирует в политическом поле Армении. Большие залы в полумраке, большие и обделенные вкусом транспаранты, вождь на трибуне под юпитерами, скрипучие и бессодержательные речи, такие же бессмысленные аплодисменты…

Но формально, «по документам», все в порядке: Армения идет к формированию нового парламента, «сталкиваются» мнения, сталкиваются, без кавычек, амбиции, неизбежно наносятся удары, а в условиях идеологического вакуума политические лидеры пытаются впечатлить публику кувырками, пируэтами и кульбитами своей мысли и другими расчудесными приемами языковой акробатики.

«У нас «традиционно» личность решает многое», – многозначительно говорят бенефициары нынешнего ненормального положения. Ну конечно! Не будь фактора личности, то как можно было бы отличить, скажем, «Армянское возрождение» от блока «Оганян-Рафф-Осканян», а блок «Оганян-Раффи-Осканян» – от блока «Царукян» а все трое вместе взятые – от РПА. Ведь все выступают за все, что есть хорошо, и, естественно, против того, что есть плохо. Причем, никто никому особо и не возражает, а только продолжает самозабвенно говорить свое, и будет продолжать говорить до дня выборов. А что говорит – это уже интересует лишь немногих, поскольку слова обесценились – потеряли цену.

Это тоже закономерно. Слова выражают мысль, даже отсутствие мысли. Тем более – в политике. Мысль, допускающая попрание ценностей, не может не выдавать обесцененных слов.

Ну, а как еще бывает попрание ценностей? Бывает, скажем, когда хочешь убедить, в том числе и самого себя, что в блоке имени олигарха продолжаешь оставаться либералом и приверженцем европейских ценностей, а в случае победы этого блока будешь строить государство именно на основе этих ценностей. Или же, годами говоришь о европейской системе ценностей, но потом блокируешься с персоной, годами безмятежно служившей и покорно обслуживающей власть, расстреливающую мирную демонстрацию.

Конечно, бессмысленное занятие пускаться в абстрактные суждения о морали, когда, казалось бы, «прагматизм» диктует иной подход. Но здесь нужно прагматизм лишить этих кавычек, и если подойти к вопросу с самой прагматичной точки зрения – сухого бухгалтерского учета, то образовавшийся в балансе минус как большое клеймо проходит по лбам почти всех политических сил. А возник этот минус именно в силу полного отсутствия этого прагматизма.

Прагматизм, как говорится, и «не ночевал» там и тогда, когда Арцах исключали из формата переговоров, когда «утончался» газопровод из Ирана, когда монополии на газ, бензин и железную дорогу дарились русским в комплекте с военной базой, и к тому же приплачивали им – то коммунальные расходы, то «понесенные убытки» и все такое, или когда оставляя страну на одном Ларсе затаскивали в «евразийский» лагерь, объясняя это «соображениями безопасности», чтобы короткое время спустя получить четырехдневную войну.

С другой стороны, в Армении есть политические силы, которые открытым текстом объявляют, что намерены построить государство европейского типа, поскольку только такое государство служит гражданину, а не питается за его счет просто так, а для этого нужно вывести страну из «союзов», созданных при доминировании России. Но и здесь не все так однозначно. Оказывается, государство европейского типа – это только «внутренняя политика», и это не имеет никакого отношения к «проевропейскости», а Армения должна продолжать оставаться в этих российских союзах, и эта мысль не удостаивается возражений по смыслу и содержанию.

Просто интересно было бы увидеть такое вот «государство европейского типа» в составе СНГ-ОДКБ-ЕАЭС, где орудуют монополии возглавляемых друзьями Путина госкорпораций, которые, почти все, подпали под международные санкции, а ФСБ «свило гнездо» в главном аэропорту столицы, одна пятая армии – в составе «объединенной группировки» с русскими, и все это – в условиях неурегулированного конфликта.

… В Советском союзе тоже не было политики, она была монополией группы людей, и то – в Москве. А в Армении, где было даже Министерство иностранных дел, политики не было, да и необходимости в ней не было. Были только аппаратные интриги, и то только тогда, когда назревало время смены первого секретаря. Сегодня в Армении в этом смысле произошла ресоветизация, и в политическом смысле здесь наступила засуха. Оказавшейся в таком состоянии Армении не нужна политика! И здесь не может быть политики! В Армении политика может начатьсся с того момента, когда поднимаешь вопрос: как ты представляешь дальнейший ход отношений с Россией, и что будешь делать после России?

Вот только, поберегите слова, Бога ради! Сказал же Конфуций: когда слова теряют смысл, люди теряют свободу. А наша внутренняя свобода – это единственное, что не сможет отнять даже сотня Путиных, если мы самих себя не лишим ее.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

21.02.2017г