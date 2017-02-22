Бывшие члены «Наследия», экс-замначальника Полиции и гражданский активист: кто кандидаты «Свободных демократов»?

В пропорциональный список партий «Азатутюн» и «Свободные демократы», вместе участвующих в предстоящих парламентских выборах, как известно, вошел 101 кандидат. Первая десятка выглядит следующим образом.

Хачатур Кокобелян, Грант Багратян, Степан Сафарян, Анаит Бахшян, Масис Айвазян, Анжела Хачатрян, Армен Аракелян, Сона Минасян, Нарек Айвазян, Гагик Багдасарян.

Возглавляющий список партии «Свободные демократы», девизом которой является «Мы сможем», депутат Хачатур Кокобелян был членом блока с партией «Наследие», и бывшим заместителем председателя правления партии АОД.

Второе место в списке занимает депутат из фракции АНК, экономист Грант Багратян, как известно, он является основателем партии «Азатутюн», бывшим премьер-министром РА, бывшим министром экономики, член-учредитель АНК. Багратян является кандидатом в премьер-министры от партии «Свободные демократы».

Степан Сафарян – депутат НС РА четвертого созыва. Бывший член «Наследия» является учредителем-председателем «Армянского института международных отношений и безопасности», политический аналитик. В 2009-2012 гг. Степан Сафарян был руководителем «Наследия», а ранее – секретарем.

Четвертое место занимает эксперт в сфере образования, бывший директор школы №27 им. Д. Демирчяна, бывший депутат, а в настоящее время – заместитель директора Национального института образования, еще один бывший член «Наследия» Анаит Бахшян – член Совета старейшин Еревана. Напомним, что сегодня она уточнила, что именно намерена изменить в случае избрания ее депутатом.

Пятый – Масис Айвазян – исполнительный секретарь партии «Свободные демократы», бывший политзаключенный по делу «1 марта», бывший заместитель начальника Полиции, который во время парламентских выборов 2012 года баллотировался по пропорциональному списку «Наследия».

Шестая – Анжела Хачатрян – член правления партии «Свободные демократы», заместитель председателя.

На 7-м месте – член правления партии «Свободные демократы» Армен Аракелян, а на 8-м месте – пресс-секретарь партии Сона Минасян.

На 9-м месте списка – активист гражданской инициативы «Электрик Ереван» Нарек Айвазян, который в 2015 году боролся против подорожания электроэнергии.

Десятку замыкает бывший депутат, покинувший партию «Оринац еркир» Гагик Багдасарян, который в настоящее время является руководителем фракции «Здравствуй, Ереван» в Совете старейшин Еревана.

Продолжение следует