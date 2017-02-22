Сергей Марков: назначение Мехрибан Алиевой «укрепит стабильность» и «сведет к минимуму любые риски»

Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана укрепит политическую стабильность в стране, консолидирует власть и сведет к минимуму любые риски, сказал во вторник Trend доверенное лицо президента РФ, член Общественной палаты России, политолог Сергей Марков.

«Во внутренней системе никаких изменений не произойдет, Мехрибан Алиева всегда играла активную роль в общественной и политической жизни страны», – сказал Марков.

Напомним, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил супругу, Мехрибан Алиеву, первым вице-президентом.