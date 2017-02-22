В избирательном списке РПА – группа женщин «до 35 лет, красивых, со знанием языков»

Среди женщин, оказавшихся в парламенте предыдущего созыва, Арпине Ованнисян, несомненно, отличалась своим образованием, знаниями, и, естественно, внешностью. Ованнисян – одна из тех редких членов РПА, не вызывающих негативные эмоции в обществе, она довольно представительна и в каком-то смысле «поддерживает честь» своей партии.

По всей видимости, с учетом всего этого в РПА решили на этот раз включить в избирательный список как можно больше молодых, красивых и образованных женщин и девушек.

В пропорциональном списке на первом месте среди женщин-кандидатов – Арпине Ованнисян, она занимает третье место, за ней следуют известные еще из НС предыдущего созыва женщины – республиканцы Маргарит Есаян (8), Эрмине Нагдалян (12), Шушан Петросян (16), Рузанна Мурадян (28), Карине Ачемян (32), Наира Карапетян (36). В середине списка – имена довольно опытных в профессиональном плане, но неизвестных своей партийной деятельностью женщин – Шушан Сардарян (20) (с 2001 года по нынешний день она ответственна за PR компании «Газпром Армения», а также занимает должность советника премьер-министра), Джемма Багдасарян (24), у нее многолетний опыт работы в социальной сфере, где она занимала высокие должности и является уважаемым специалистом.

После более или менее известных широкой общественности перечисленных женщин в списке РПА идут имена «спортсменок, красавиц, комсомолок». «Комсомолкой» в данном случае является одна из активисток молодежной ветви РПА, занимающая 38 место в списке Арусяк Погосян – сотрудница Молодежного фонда Армении.

Молодой экономист, работающий в НС в качестве эксперта – Мариам Аветисян в списке занимает 40-ю позицию.

Асмик Апян на 44-м месте, она тоже является представителем молодежной ветви правящей партии – главным секретарем молодежной организации РПА. Кстати, ее муж – Микаел Саакян, работающий в мэрии Еревана, также включен в пропорциональных список РПА. Правда, он как джентльмен, жене уступает, и его имя в списке на 61-м месте.

Если оба окажутся в парламенте следующего созыва, то это будет первым случаем, когда в НС депутатами будут и муж, и жена.

Но вернемся к нашим красавицам.

Еще одна «комсомолка» в списке – Маргарит Сиреканян, она на 47-м месте.

Следующая красавица – Гоар Навасардян, он в списке на 51-м месте, работает в министерстве чрезвычайных ситуаций, известна как активист, поднимающий проблемы инвалидов.

На 55-м месте в пропорциональном списке РПА – Лусине Тумян, правда, ей за 40, но она в свое время была членом Христианско-демократической партии, заместителем председателя Армянского агентства развития.

На 59-м месте помощник мэра Еревана Мария Барагамян, которая, по сути, завершает список молодых женщин-республиканцев

После нее в списке имя исполнительного директора Союза работодателей ИКТ Лилит Геворгян, ранее занимавшей должность члена совета Контрольной палаты РА (64), за ней в списке следуют женщины среднего возраста, в основном из сферы образования, далее на 85-м списке еще одна молодая представительница РПА – Асмик Казарян, после нее в списке в основном женщины, выдвинувшие свою кандидатуру для рейтинговых списков.

Меланья Барсегян

Газета «Аравот»

18.02.2017г