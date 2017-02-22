Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:11 | Февраль 22 2017

С 10 января по 10 февраля с.г. адрес своей регистрации поменяли 7000 избирателей: Никол Пашинян

С 10 января по 10 февраля с.г. адрес своей регистрации поменяли 7000 избирателей: Никол Пашинян

С 10 января по 10 февраля 2017 года адрес своей регистрации изменили семь тысяч избирателей.

Об этом на своей странице в ФБ пишет член блока «Елк» Никол Пашинян.

«Сегодня я получил первое документальное свидетельство о том, что в Армении происходит массовое перемещение избирателей.

Я обратился с запросом в полицию, чтобы выяснить, сколько избирателей сменили адреса регистрации с 10 января по 10 февраля 2017 года.

И сегодня получил ответ, из которого следует, что в течение одного месяца место своей регистрации сменили более семи тысяч граждан Республики Армения», – пишет Никол Пашинян.

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Рубрики: Политика
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