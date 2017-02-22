Петр Свитальский: «Мы бы не предоставили столько денег, если бы полагали, что Армения проведет выборы того же качества»

Эксклюзивное интервью телеканала ГАЛА с главой делегации Евросоюза в Армении Петром Свитальским. Представляем фрагмент.

– Уже известен список политических сил, принимающих участив в выборах. Какие есть ожидания от предстоящих парламентских выборов?

– Могу повторить то, что я неоднократно уже говорил: эти выборы очень важны для Армении. Это первые выборы после внесения поправок в Конституцию, Армения переходит к парламентской форме правления.

Но, конечно же, все зависит от тех решающих моментов, которые возникают в ходе выборов. Любая власть, которая когда-либо решит взять на себя ту ответственность, которая исходит от ожиданий граждан РА в подобные решающие моменты, поскольку, полагаю, все согласятся с тем, что это слишком решающее время для Армении и для народа Республики Армения.

Любая власть, которая возьмет на свои плечи, должна одновременно взять на себя, в первую очередь, ответственность за проведение прозрачных, справедливых, правовых, законных выборов, тем самым начав процесс радикальных реформ.

Именно по этой причине, осознавая важность этих выборов, ЕС положительно ответила на просьбу правительства РА, предоставив финансовую поддержку для проведения свободных, справедливых выборов, соответствующих надлежащим стандартам.

ЕС предоставило свыше 7 млн. евро, деньги будут потрачены на работы по проведению выборов с использованием новых технологий.

Свыше 300.000 евро Евросоюз предоставил для организации наблюдательских миссий на национальном уровне, сумма, в первую очередь, будет направлена на обеспечение контроля за выборами со стороны общественных организаций.

Сотни тысяч евро будут предоставлены ОБСЕ и Европейскому совету в рамках разных проектов – с целью обеспечения долгосрочной поддержки Армении. Поскольку мы верим в то, что в Армении есть условия для проведения выборов, которые будут лучше.

А хорошие выборы – это более крепкий политический мандат для властей, еще больше возможностей для проведения более свободных выборов.

– Если эти выборы в Армении пройдут так же, как и всегда, если будут серьезные нарушения, если руководство решит воспроизвести свою власть грубыми методами, какими будут шаги ЕС, возможно ли, что подписание документа будет поставлено под сомнение?

– Полагаю, очевидно, что мы бы не предоставили такую сумму денег РА, если бы думали, что в Армении будут проведены такие же выборы, как и прежде, что Армении суждено повторить опыт прошлого. По крайней мере, на данный момент я уверен, что предоставленные деньги тратятся в правильном направлении. Во всяком случае, все те обещания, которые давались касательно этих выборов, были по доброй воле.

Но, в то же время, естественно, необходимо учитывать, что реформы, уже имевшие место, то есть возможность осуществлять видеозапись на избирательных участках, публикация подписанных и утвержденных списков избирателей и все другие реформы, которые будут сделаны с точки зрения обеспечения прозрачности, тем не менее будут попытки умышленного нарушения избирательных процессов.

Подобные риски, в первую очередь, возникают из-за злоупотребления административным ресурсом, дачи предвыборных взяток, угроз, шантажа, а также в ходе выборов – при наличии жалоб и недовольств осуществления работ, не соответствующих процессуальным нормам.

Но если спросить меня, то могу сказать, что все заинтересованные структуры, на данный момент вовлеченные в предвыборный процесс, ясно демонстрируют добрую волю. И, следовательно, речь идет об армянском народе. Армянский народ несет ответственность за будущее Армении. Если будут сидеть дома или избирать не тех людей, сделают неправильный выбор, то они будут ответственны за ситуацию в своей стране. Если они позволят угрозы в свой адрес, если будут продавать свой голос за небольшую сумму, то это будет их собственный выбор, потом они сами себя будут обвинять в крахе страны.

Политические деятели тут ни при чем. Ответственность здесь несет избиратель.