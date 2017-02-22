Министерство обороны Германии объявило об увеличении численности бундесвера

Deutsche Welle. В связи с новыми угрозами и ростом числа задач бундесвера министерство обороны Германии намерено увеличить численность военнослужащих и гражданских сотрудников вооруженных сил. К концу 2024 года армия ФРГ должна быть врасти на 20 тысяч до 198 тысяч солдат и офицеров, сообщило военное ведомство во вторник, 21 февраля. Число рабочих мест, занимаемых гражданскими лицами, возрастет примерно до 61400.

“Редко когда бундесвер был востребован так, как сегодня”, – заявила министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Среди главных задач вооруженных сил она назвала борьбу с террористической организацией “Исламское государство”, миссии в Мали и Афганистане, а также участие в миссии НАТО в странах Балтии.

После окончания холодной войны армия ФРГ была преобразована в профессиональную и подвергалась значительным сокращениям, напоминает агентство dpa. Если в конце 1990 года в бундесвере служили 585000 солдат и офицеров, то в настоящее время он насчитывает примерно 168 тысяч профессиональных военных и солдат-сверхсрочников, а также 10 тысяч солдат, которые проходят срочную службу в вооруженных силах добровольно.

О состоянии бундесвера – ЗДЕСЬ.

Фото – Deutsche Welle