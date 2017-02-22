Иран и Россия обсудят соглашение о свободной торговле навстречу визиту Роухани в Москву

Россия в среду обсудит соглашение о ЗСТ с Ираном, чтобы к визиту президента Ирана Хасана Роухани в Россию в марте выйти на процедуру парафирования или договориться по основным блокам документа.

Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам переговоров с министром связи и коммуникаций Ирана Махмудом Ваези.

«В среду состоятся переговоры в Москве по деталям этого соглашения. Будем делать все возможное, чтобы либо выйти на процедуру парафирования этого соглашения к моменту визита президента Ирана Роухани в Россию, либо договориться по основным блокам торгового соглашения», – сказал И. Шувалов.