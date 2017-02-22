Кто и что в состоянии переварить

Власть в любой стране делает то, что ей дозволяют. В Азербайджане «царь» может поменять Конституцию, создать должность первого вице-президента и затем назначить на эту должность собственную жену. В Азербайджане пара блогеров напишет саркастические комментарии, и этим все ограничится, придворные подхалимы воспоют этот «мудрый шаг» и скажут, что кроме Мехрибан другой «царицы» они себе и не представляли.

В Армении, где нет ни нефти, ни газа, власть в той или иной мере вынуждена считаться с внутренним общественным мнением, а также европейских и американских официальных структур. Видите, как хорошо не иметь нефти и газа? (По этой же причине, кстати, если «Оринац еркир» знает, где наши нефтяные и газовые месторождения, пусть не говорит, а то станем как Азербайджан).

Вместо этого наши власти могут заявить: «Если даже вы соберете 100 процентов голосов, мы все равно не уступим своих кресел». Они сумели это «переварить», как переварилось и «1 марта», причем, переварилось настолько хорошо, что сторонники репрессий того времени стали хрустальнейшими демократами. Но такое «переваривание» тоже имеет цену. До 1996 года мы еще могли в некоторых вопросах говорить России «нет», теперь уже не можем. А после «1 марта» наше мнение вообще перестали спрашивать.

Хочу сказать, что «переваривание» тоже относительно. Казалось бы, и это уйдет-забудется, но вот, надо же, в один прекрасный день проблема выскакивает из какого-нибудь угла и говорит – «вот она, я». Казалось бы, огромная Россия, со своими запасами газа и нефти, своим грозным оружием, с чего это она не сумеет переварить все эти истории с Крымом, Донецком, Луганском? Но оказывается, что постоянно оказывается перед проблемами, и конца этому не видно. Они надеялись, что «злого Обаму» сменит «добрый Трамп», однако потом поняли, что проблема не в намерениях первого лица, проблема поставлена более остро: или сил хватает делать все это безнаказанно, или не хватает.

Соединенные Штаты, конечно, другое дело: они могут в Ираке, Ливии, Египте и других местах устанавливать «демократию». Такую «демократию», что камня на камне не остается. Ничего, им можно. Страшные сны их мучать не будут. Россия не может с ними соперничать своей мощью, как бы Жириновский ни кричал. Каждой власти выделен свой лимит злодеяний. Конечно, было бы идеальным, если бы власти не было вообще. Но, увы, так не бывает. Все попытки, вплоть до «общин хиппи» 1968 года, провалились. Даже в ордене, основанным Святым Франциском, победила тупая бюрократия еще при жизни этого святого.

Остается удерживать власть в определенных рамках. Это возможно. Было бы только желание.