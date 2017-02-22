Полиция Армении: дополнительная информация в связи с заявлением Никола Пашиняна

Начальник паспортно-визового управления Полиции РА Мнацакан Бичахчян на своей странице в Фейсбуке сделал запись:

«СМИ распространили заявление депутата НС РА Пашиняна, согласно которому в период с 10 января по 10 февраля 2017 года в Армении было осуществлено 7077 регистраций граждан (речь идет о лицах, достигших 18 лет и выше, по состоянию на 2 апреля 2017 года). В дополнение к указанных цифрам сообщаю, что в период с 10 января по 10 февраля 2016 года в Госрегистре населения были взяты на учет по новым адресам 5.834 граждан, достигших 18 лет и выше по состоянию на 2 апреля 2016 года, которые одновременно были сняты с учета по прежнему месту проживания. (Для равноценного сравнения цифр я взял ту же категорию лиц старше 18 лиц по состоянию на 2 апреля). Разница в данных учета на территории всей страны за отчетный период составила 1234 человека.