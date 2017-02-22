Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:17 | Февраль 22 2017

В квартале Ваагни, где арендует дом Сейран Оганян, стоимость аренды начинается с 3000 долларов: «Айкакан жаманак»

В квартале Ваагни, где арендует дом Сейран Оганян, стоимость аренды начинается с 3000 долларов: «Айкакан жаманак»

В квартале Ваагни, где арендует дом бывший министр обороны Сейран Оганян, стоимость ежемесячной аренды особняков начинается с  3000 долларов. Об этом сообщил нам административный сотрудник этого жилого квартала. Справедливости ради следует отметить, что мы представились работниками туристического агентства, пытаясь уточнить некоторые цены на апартаменты и особняки, поскольку в плане предоставления информации журналистам в таких случаях бывают, мягко говоря, не столь приветливыми.

Мы также попытались выяснить, продан ли недостроенный дом бывшего министра обороны. «Нет», – ответил сотрудник, воздержавшись давать более подробную информацию.

Сейран Оганян на созванной несколько дней назад пресс-конференции объявил, что у него нет дома в квартале Ваагни, и он живет там по найму. Он, однако, не уточнил, сколько платит каждый месяц за арендуемый дом. Как мы уже упомянули выше, ежемесячная арендная плата за особняки начинается с 3000 долларов, и нет никаких сомнений в том, что Сейран Оганян арендует жилье в одном из таких особняков, а не в домах квартирного типа.

А. А.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»

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Рубрики: Пресса
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