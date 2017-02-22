Численность населения снижается, а избирателей – растет: «Жоховурд»

Несмотря на огромные объемы эмиграции из Армении, число избирателей по ходу растет, причем в геометрической прогрессии. Факт, который весьма настораживает и не укладывается в рамки элементарной логики. Чтобы лучше понять положение, представим вам динамику изменения числа избирателей и постоянного населения Армении за последние двадцать лет.

Итак, перед нынешними парламентскими выборами полиция представила ЦИК данные о количестве избирателей в Армении. Соответственно, по состоянию на 30 декабря 2016 года у нас 2 миллиона 564 тысячи 334 избирателя. В то же время по данным Национальной статистической службы в конце 2016 года число постоянных жителей в Армении составляло 2 миллиона 993 тысячи 900 человек.

Получается, что 85 процентов постоянного населения РА составляют избиратели в возрасте 18 лет и старше. Это, конечно же, мягко говоря, нонсенс, так как по утверждениям экспертов, число избирателей не может превышать 60-65% населения. Если мы примем во внимание тот факт, что количество действительного населения меньше, чем число постоянных жителей, то раздутость избирательных списков становится более очевидной.

По данным переписи 2011 года, численность жителей Армении составила 2 миллиона 871 тысячу 771 человек, и тогда получается, что число избирателей составляет 95,9 процента населения, прекрасное доказательство того, что списки избирателей завышены до невообразимых масштабов.

Арман ГАЛОЯН

