Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:11 | Февраль 22 2017

В мирное время Министерству обороны, СНБ и МЧС сигарет и спичек выдавать не будут

В мирное время Министерству обороны, СНБ и МЧС сигарет и спичек выдавать не будут

Правительство решило сэкономить за счет Министерства обороны, СНБ и МЧС, сократив количество сигарет и спичек, выдаваемых этим организациям в мирное время. Об этом мы узнаем из повестки заседания правительства, намеченного на четверг.

Согласно проекту, представленному правительству министром обороны Вигеном Саргсяном, из разнарядки продовольственного обеспечения в мирное время изымается обеспечение сигаретами, а для СНБ и спичками.

Это решение министр мотивирует требованиями кампании по борьбе с курением и ведению здорового образа жизни, в то же время, с учетом комплексных мероприятий, направленных в последние годы на борьбу с курением в Вооруженных силах Республики Армения, в том числе и в Министерстве обороны в рамках программы «Здоровый солдат – без сигарет», главным предметом которых является сохранение здоровья военнослужащих, – отмечается в представленном проекте решения.

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Рубрики: Военные, Экономика
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