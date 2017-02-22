Сельский староста-республиканец раздает предвыборные взятки для кандидата от «Процветающей Армении»

По сведениям Aravot.am, баллотирующийся по рейтинговому списку ППА в Армавирской области Грант Давтян уже начал предвыборную кампанию. Это проявляется в виде раздаваемых мешков муки, двух бутылок водки и лимонада. Окружение депутата взялось за это дело после новогодних праздников. Предвыборные взятки раздают в городе Эчмиадзине, в селах Артимет и Тароник. В Артимете главным действующим лицом является «Цементавози Сержик».

Однако, интересней то, что в общине Тароник за кандидата из ППА предвыборные взятки раздает сельский староста – Армен Хлгатян. Он является членом РПА, а также двоюродным братом члена ППА Гранта Давтяна. Уже два дня Aravot.am пытается получить комментарии по этому поводу у Гранта Давтяна, но телефон депутата или отключен, или находится вне зоны доступа.

А сельский староста Тароника с готовностью побеседовал с нами, но до того момента, пока не узнал, что у нас есть вопрос относительно раздаваемых им предвыборных взяток. «Извините, я за рулем, на ваш вопрос ответить не могу, позвоните в другой раз – отвечу», – сказал он и отключил телефон. Напомним, что в Армавире по рейтинговому списку баллотируется и бывший депутат Акоб Акобян (Чойт). РПА в этой области по рейтинговому списку выдвинула генерала Сейрана Сарояна, Аракела Мовсисяна («Шмайс») и сына брата другого генерала – Манвела Григоряна. Последние двое, начиная с 2008 года, находятся в плохих отношениях. Причина была в том, что Манвел Григорян в 2008 году сначала поддержал Левона Тер-Петросяна, и только после известных событий вернулся в объятия РПА и Сержа Саргсяна.

А два года назад произошли два примечательных инцидента с депутатом из ППА Грантом Давтяном. Кстати, он тоже из тех депутатов, которые умеют только нажимать «на кнопку». Прежде всего, в интернете появился видеоматериал, где депутат ругает полицейского, остановившего его машину. Спустя несколько дней распространились сведения, что начальник полиции Владимир Гаспарян решил лично наказать депутата и в своем рабочем кабинете надавал депутату несколько воспитательных пощечин. Имя Гранта Давтяна получило широкую огласку и в связи с историей об убийстве, совершенном в принадлежавшем ему ресторане. Во время этого инцидента был тяжело ранен сельский староста Тароника Армен Хлгатян. Во время того же инцидента огнестрельное ранение получил 22-летний Арам Карапетян, который скончался на месте.