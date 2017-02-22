Беларусь намерена «выборочно» впускать жителей «ДНР и ЛНР»

Решение о допуске в Белоруссию людей с документами ДНР и ЛНР будет приниматься в “индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации”, заявили в МВД республики в ответ на запрос ВВС.

ДНР и ЛНР “являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами ДНР и ЛНР, также являются недействительными на территории Республики Беларусь”, – говорится в ответе на запрос Би-би-си за подписью главы управления информации МВД Белоруссии Константина Шалькевича.

В то же время, отмечает Шалькевич, большинство людей, приезжающих в Белоруссию с такими документами, подпадают под президентский указ от августа 2014 года “О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь”.

Этот указ, как говорится на сайте посольства Белоруссии на Украине, был принят в связи с “устойчивой тенденцией увеличения граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь из Донецкой и Луганской областей”. Он освобождает переселенцев от предоставления некоторых документов, необходимых для устройства в школу детей и получения пособий, если эти документы “не могут быть предоставлены по объективным причинам”.

Таким образом, резюмирует Шалькевич, при въезде в Белоруссию с территории России людей с документами ДНР и ЛНР сначала проводится идентификация личности, а затем, “в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации”, принимается решение о допуске на территорию страны.

В начале недели представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что правила въезда в Белоруссию для людей с документами самопровозглашенных республик Донбасса не изменятся после официального признания этих документов Россией. “Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Республики Беларусь”, – сказал Бычковский.

В среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль усиливает давление на Белоруссию, но выразил уверенность, что президент Лукашенко не позволит использовать территорию своего государства для недружественных действий по отношению к Украине.

“Наученный опытом, советовал бы белорусам, как и странам Балтии, быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы”, – сказал Порошенко.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской “народных республиках”. В тексте указа отмечается, что меры, на которые пошла Москва, – временные и вводятся до “политического урегулирования” на востоке Украины.

Фото – ВВС