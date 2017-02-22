Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:03 | Февраль 22 2017

Серж Саргсян посетил Центр стратегических инициатив Правительства Армения

Серж Саргсян посетил Центр стратегических инициатив Правительства Армения

Президент Серж Саргсян сегодня 22 февраля посетил Центр стратегических инициатив Правительства РА. Президент Республики в сопровождении членов совета попечителей Центра – вице-премьера, министра международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляна, министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна и исполнительного директора центра Александра Хачатуряна совершил экскурсию по Центру стратегических инициатив, ознакомился с условиями деятельности, побеседовал с сотрудниками, после чего исполнительный директор представил Президенту стратегию деятельности центра, приоритетные направления и сферы, реализованные в этих направлениях по сей день работы, а также краткосрочные и долгосрочные программы и налаженное с целью реализации этих программ сотрудничество с другими заинтересованными структурами, организациями и частными лицами.

Президент Республики приветствовал настойчивость, деловой подход и рабочий настрой этого Центра, созданного всего несколько месяцев назад по инициативе премьер-министра, пожелал успехов и энергии для претворения в жизнь намеченных программ.

Президент Саргсян также представил свои взгляды и подходы относительно работы, которая осуществляется по отдельным сферам, признанным приоритетными для Центра, подчеркнул, что важно в основание работы ставить чёткие программы с измеряемыми результатами и выразил готовность по мере необходимости помогать Центру стратегических инициатив.

Пресс-служба Президента Армении

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Рубрики: Официальные
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