Серж Саргсян посетил Центр стратегических инициатив Правительства Армения

Президент Серж Саргсян сегодня 22 февраля посетил Центр стратегических инициатив Правительства РА. Президент Республики в сопровождении членов совета попечителей Центра – вице-премьера, министра международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляна, министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна и исполнительного директора центра Александра Хачатуряна совершил экскурсию по Центру стратегических инициатив, ознакомился с условиями деятельности, побеседовал с сотрудниками, после чего исполнительный директор представил Президенту стратегию деятельности центра, приоритетные направления и сферы, реализованные в этих направлениях по сей день работы, а также краткосрочные и долгосрочные программы и налаженное с целью реализации этих программ сотрудничество с другими заинтересованными структурами, организациями и частными лицами.

Президент Республики приветствовал настойчивость, деловой подход и рабочий настрой этого Центра, созданного всего несколько месяцев назад по инициативе премьер-министра, пожелал успехов и энергии для претворения в жизнь намеченных программ.

Президент Саргсян также представил свои взгляды и подходы относительно работы, которая осуществляется по отдельным сферам, признанным приоритетными для Центра, подчеркнул, что важно в основание работы ставить чёткие программы с измеряемыми результатами и выразил готовность по мере необходимости помогать Центру стратегических инициатив.

Пресс-служба Президента Армении