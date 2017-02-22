Слово Эдварда Налбандяна на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым в Москве

Слово министра иностранных дел Эдварда Налбандяна в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Дорогой Сергей Викторович,

Благодарю за традиционный теплый прием. Может быть и повторюсь. Вы уже подробно рассказали о сегодняшних переговорах, но со своей стороны хотел бы остановиться на следующих моментах.

Переговоры были содержательными, насыщенными и как всегда прошли в атмосфере полного взаимопонимания, что и естественно для стран союзников.

Визит символичен, поскольку мы даем сегодня старт мероприятиям, посвященным 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Основной темой нашей встречи была подготовка предстоящего официального визита президента Армении в Россию, ход выполнения договоренностей, достигнутых между руководителями наших стран. Был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки, сотрудничества в политической, военно-технической, экономической, межпарламентской, межрегиональной, гуманитарной, культурной областях.

Мы рассмотрели вопросы внешнеполитической координации, взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, и на других многосторонних международных площадках.

В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов региональной и международной повестки, это и борьба против терроризма, ситуация на Ближнем Востоке, сирийский кризис. Пользуясь случаем хотел бы поблагодарить российскую сторону за содействие в транспортировке армянской гуманитарной помощи в Сирию. Это было и в прошлом году, и дважды только в этом месяце.

Мы обсудили вопросы безопасности в нашем регионе. Особое внимание было уделено нагорно-карабахскому урегулированию, усилиям Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по созданию необходимых условий для продвижения переговорного процесса. С Сергеем Викторовичем мы были единогласны, что применение и угрозы применения силы абсолютно недопустимы и наносят урон мирному процессу.

Нами вновь была подчеркнута, важность соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-1995гг. Была отмечена необходимость реализации договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году на высшем уровне в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.

Я хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим вклад России, а также других сопредседателей Минской группы ОБСЕ в дело исключительно мирного урегулирования проблемы. Армения, с сопредседателями продолжит совместные усилия в этом направлении.

Дорогой Сергей Викторович,

Спасибо еще раз за приглашение и состоявшийся обмен мнениями по широкому кругу вопросов.

Дорогие друзья,

Я пригласил министра иностранных дел России, моего коллегу Сергея Викторовича Лаврова посетить Армению с официальным визитом.

Пресс-служба МИД Армении