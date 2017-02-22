Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:45 | Февраль 22 2017

Нынешнему формату Минской Группы ОБСЕ нет альтернативы: Сергей Лавров

Нынешнему формату Минской Группы ОБСЕ нет альтернативы: Сергей Лавров

Нынешнему формату сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху альтернативы нет.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

«Если мы действительно привержены принципиальным договоренностям о необходимости искать общеприемлемое решение, то, по моему глубокому убеждению, альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует», – сказал Лавров.

Он отметил, что в пользу этого неоднократно высказывались и руководители Азербайджана и Армении, также в пользу продолжения лидирующей роли «тройки» сопредседателей неоднократно высказывались все члены ОБСЕ.

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Рубрики: Международные
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