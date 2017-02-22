АНК советует применить предложенную Левоном Тер-Петросяном красивую уловку и изолировать Азербайджан

«Шестьдесят человек, шестьдесят кнопок расселись в парламенте и ничего не делали, и из-за этого ничегонеделания сейчас этот кастинг усилился. Расходовать миллионы, чтобы ничего не делать? Есть депутаты, которые хотят нажать на кнопку, и не знают, где она находится. Парад невежд, направляющихся в парламент, стал еще больше, все политическая арена занята тем, что валяет дурака. Как кузнечики перепрыгивают с места на место, лишь бы оказаться в кресле», – так представил вчера в Пресс-клубе «Айацк» предвыборную ситуацию в Армении секретарь парламентской фракции АНК Арам Манукян.

На вопрос, какие надежды и ресурсы есть у АНК для победы, Арам Манукян ответил: «Пусть власть реализует нашу программу, и пусть тогда нас не будет в парламенте». Отметим, что речь идет о Программе мира. Арам Манукян сказал, что они наберут голоса, он оптимист, и одно знает точно – предвыборные взятки они раздавать не будут.

Арам Манукян подробнее остановился на Программе Мира АНК: «Один простой вопрос, что наши ругают Азербайджан, кричат: я его… турок, Алиев, вы посмотрите, кому мы собираемся уступать… Дорогие мои, наша война в данный момент не столько с турком, сколько с международными структурами. Если Россия, международные структуры решили, что эта проблема должна быть решена, ты должен играть в дипломатию, перейти на их сторону, чтобы Азербайджан остался в одиночестве».

Согласно ему, если Армения заявит, что я сторонник мирного решения, Азербайджан останется один, а наши политические силы не понимают эту дипломатию: «Это уловка, красивая уловка. Этим ты усиливаешь безопасность Армении и Карабаха. На тебя не нападут в том случае, когда ты созвучен своими программами с международными структурами. Тем самым ты оставляешь Азербайджан в изоляции. То, что все говорят – какие еще гарантии со стороны Азербайджана, нет таких гарантий, но та гарантия, что Азербайджан в этом случае остается один – очевидна. Это красивая уловка».

Арам Манукян задается вопросом – что произошло в апреле, только Азербайджан выступил сам по себе, или получил на это разрешение? «Несогласие приводит к противодействию. Программа мира нужна, чтобы сохранить то, что мы получили, эти 8 тысяч километров перестанут быть азербайджанской территорией. И средство для этого такое: иметь внешних единомышленников – международную поддержку, и затем ты выигрываешь во всех остальных аспектах – в дипломатическом, политическом, избирательном, демографическом, во всем».