«Возможно, силы, не желающие нам добра, завербуют Сейрана Оганяна»: видео

Председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян считает, что важные должности должны занимать люди с государственным мышлением и на особо важные для страны должности должны назначаться такие люди.

Он имел в виду бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, который, уйдя с должности, сразу стал оппозицией.

Гагик Макарян уход с такой государственной должности и переход к оппозиционным взглядам считает очень опасным: «Потому что силы, не желающие нам добра, могут завербовать такого человека, выуживая информацию. Что значит выступать с такой позицией? Потому я хотел бы, чтобы с этой точки зрения все стороны очень осторожно обращались к такой личности, которая говорит об этом, потому что я считаю это не очень рациональной позицией».