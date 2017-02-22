Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:31 | Февраль 22 2017

«Возможно, силы, не желающие нам добра, завербуют Сейрана Оганяна»: видео

«Возможно, силы, не желающие нам добра, завербуют Сейрана Оганяна»: видео

Председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян считает, что важные должности должны занимать люди с государственным мышлением и на особо важные для страны должности должны назначаться такие люди.

Он имел в виду бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, который, уйдя с должности, сразу стал оппозицией.

Гагик Макарян уход с такой государственной должности и переход к оппозиционным взглядам считает очень опасным: «Потому что силы, не желающие нам добра, могут завербовать такого человека, выуживая информацию. Что значит выступать с такой позицией? Потому я хотел бы, чтобы с этой точки зрения все стороны очень осторожно обращались к такой личности, которая говорит об этом, потому что я считаю это не очень рациональной позицией».

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Рубрики: Политика
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