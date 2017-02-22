Прозрачные намеки официального Еревана – Москве

«Карабахский конфликт – классический пример борьбы нации за самоопределение»

Сопредседатели призывают строго соблюдать соглашения о прекращении огня 1994-95 гг.

На прошлой неделе в Мюнхене, в рамках ежегодной международной конференции по безопасности сопредседатели Минской Группы ОБСЕ не только провели отдельные встречи с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, но еще и организовали встречу Налбандян-Мамедъяров.

16 февраля в Мюнхене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Министр Налбандян обратил внимание собеседников на то обстоятельство, что Азербайджан, вопреки своим обязательствам и многочисленным требованиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжает нарушать бессрочные трехсторонние соглашения о прекращении огня 1994-1995 гг., сопровождая нарушения угрозами решить карабахскую проблему военным путем. Согласно информации, распространенной МИД Армении, собеседники подчеркнули необходимость реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, по созданию необходимых условий для продвижения переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта.

После этого по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в их присутствии в Мюнхене состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейших встреч между главами МИД, а также визита сопредседателей в регион. Планируется, что сопредседатели посетят регион в марте.

Можно предположить, что обсужденные в ходе мюнхенской встречи Налбандян-Мамедъяров вопросы Налбандян обсудит в Москве с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

Мюнхенская встреча Налбандян-Мамедъяров была важна хотя бы по той причине, что сопредседатели подвели итоги этой встречи совместным заявлением, в котором были положительные для армянской стороны формулировки. Сопредседатели вновь подтвердили, что мирному решению конфликта нет альтернативы, и что война – это не способ решения проблемы. Международные посредники призвали стороны к сдержанности как в действиях, так и в публичных заявлениях. Они также призвали их готовить население к миру, а не к войне. «Сопредседатели также призвали стороны строго соблюдать соглашения о прекращении огня 1994-95 гг. Они напомнили о совместном заявлении президентов стран-сопредседателей в Довилле в мае 2011 года, которое подчеркивает, что применение силы может привести к большим страданиям и разрушениям и будет осуждено международным сообществом. Сопредседатели представили сторонам своим взгляды о том, какие шаги должны быть приняты для имплементации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, нацеленных на стабилизацию ситуации в зоне конфликта. Посредники подчеркнули, что министры должны проявить большую гибкость и возобновить всеобъемлющие переговоры по достижению прочного урегулирования»,- говорилось в заявлении. Посредники обратили внимание министров на необходимость проявления большей гибкости и как можно скорейшего возобновления всеобъемлющих переговоров по достижению прочного урегулирования.

Сопредседатели признали, что недавнее решение армянских властей передать Баку тело азербайджанского военнослужащего был полезным гуманитарным жестом.

Встречи – в сложной ситуации

Заявление сопредседателей на данном этапе, когда никто не исключает повторения апрельских событий, является важным, поскольку они подчеркнули соглашения о прекращении огня 1994-95 гг., то есть указали, на каком основании были прекращены военные действия. Это очень важно для армянской стороны и очевидно, что заявление адресовано официальному Баку.

Следующий важный факт — это то, что сопредседатели представили сторонам свою позицию касательно тех шагов, которые необходимо осуществить для имплементации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. Здесь также понятно, что речь идет о требованиях, которые власти Азербайджана отвергают. Судя по тому, какую настойчивость проявляют сопредседатели, они не собираются оказываться от данного требования, хотя адресной критики они избегают и не указывают на Азербайджан, отказывающийся выполнять эти требования.

Нужно констатировать тот факт, что сопредседатели организуют эти встречи в довольно сложных условиях, и вообще, эти встречи организовываются с большим трудом. Деструктивная позиция Баку делает невозможным продолжение этих переговоров. Однако с другой стороны понятно, что если встреч не будет, существенно увеличится напряженность на границах.

В Москве на встрече Налбандян-Лавров, по всей вероятности, будут обсуждаться возможные встречи в будущем и эффективность этих встреч. Москва держит в своих руках возможность проведения встреч, а это означает, что пока еще российская сторона будет пытаться усадить стороны за стол переговоров в рамках собственного «плана». Но до каких пор?

Напомним, что в январе глава МИД РФ провел отдельные встречи с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Мамедъяров после встречи с Лавровым заявил, что не очень доволен итогами встречи с российским коллегой. Тогда как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь той же встречи отметила, что «переговоры были и конструктивными, и содержали различные конкретные идеи направлений движения по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта».

В свое время министры обороны Азербайджана обещали «пить чай в Степанакерте»

На прошлой неделе выступая на 11-ом съезде Союза добровольцев Еркрапа Серж Саргсян призвал «держать порох сухим», потому что Азербайджан в период парламентских выборов может пойти на провокации, поскольку сегодня в Азербайджане есть иллюзии, что в связи с предстоящими парламентскими выборами, Армения будет занята и, следовательно, станет уязвимой: «Исходя из этих иллюзий, возможно, Азербайджан решит прибегнуть к провокациям. Я считаю своим долгом заявить, что все возможные провокации получат достойный отпор. Призываю вас держать порох сухим, поскольку борьба все еще продолжается»,- отметил Серж Саргсян.

По его словам, будущее Арцаха будет решать народ Арцаха: «Многие из вас помнят, что в начале 90-х годов, когда каждую неделю в Азербайджане менялся министр обороны, каждый из них считал своим долгом выступить и сказать, что через неделю, через несколько дней он будет пить чай в Степанакерте. Но, как показала история, как вашими усилиями, так и усилиями героических сынов нашего народа так вышло, что они не только не выпили чаю в Степанакерте, но и лишились возможности пить чай в Агдаме, Физули, Джабраиле, Кубатлы, Карвачаре и других местах. Мы, искренне говорю, Азербайджану не желаем страданий, однако и никому не позволим жаждать страданий нашего народа».

А министр обороны РА Виген Саргсян в рамках проводимого в Мюнхене 53-й конференции по безопасности встретился с участниками Форума молодых лидеров Мюнхена, в ходе встречи коснувшись также Карабахского урегулирования: «Люди часто слышат об этом конфликте, якобы это территориальный спор между Арменией и Азербайджаном. Фактически, данная формулировка полностью искажает суть данного конфликта. Нагорно-Карабахский конфликт – это классический случай борьбы народа за самоопределение, права, которое явно подтверждается нормами и принципами международного права, а также практикой и историей. Тем более сейчас, когда НКР доказала свой потенциал строить демократические институты, состоялась эффективная система по принятию решений в сфере государственного управления, эта борьба становится более понятной – принимая во внимание ситуацию в области прав человека и демократических свобод в Азербайджане.

Народ Карабаха ясно дает понять, что у него нет намерения становится частью такой авторитарной системы. Народ Нагорного Карабаха, который жил и творил на этой земле тысячелетиями, и об этом свидетельствуют средневековые церкви и монастыри, города и села, повстречал несправедливость национальной политики советских лет. Иосиф Сталин в одностороннем порядке и незаконным решением присоединил марз к Азербайджану, одновременно получив закрепленное советской Конституцией право на автономию, как признание прав почти моноэтнического армянского населения. То же самое случилось и с другим армянским историческим краем – Нахиджеваном, где в советские годы позволили азербайджанскому населению получить преимущество по отношению к армянскому».

Официальный Ереван, напомнив некоторые исторические факты перед встречей с Лавровым в Москве, по всей видимости, попытался еще больше укрепить позиции армянской стороны.

Обобщение – в следующем номере.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

21.02.2017г