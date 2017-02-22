Все недовольны ЕАЭС, кроме Еревана: новые развития

Уже не секрет, что президент Беларуси Александр Лукашенко любым способом пытается повысить роль и значение своей страны в Евразийском экономическом союзе. Об этом в последнее время свидетельствуют шаги Лукашенко.

Все недовольны

Так, на днях Лукашенко провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого они обсудили перспективы развития ЕАЭС и отношения между Минском и Москвой. В официальном сообщении говорится, что стороны выразили обеспокоенность в связи с существующими проблемами. Казахстанская сторона, в свою очередь, пожаловалась на свои проблемы в отношениях с Кыргызстаном. Другими словами, фактически Лукашенко и Назарбаев озвучили свое недовольство странами-членами ЕАЭС.



Более того, 20 февраля в прессе появилась другая примечательная публикация. Согласно публикации, орган, ответственный за безопасность пищевых продуктов в России, Россельхознадзор пожаловался, что все инициативы России в ЕАЭС блокируются Беларусью. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью с журналистами, в частности заявил, что невозможно добиться принятия инициатив России, если ключевые посты, определяющие техническое регулирование, занимают представители Беларуси.

Напомним, что президент Белaруси Александр Лукашенко поручил республиканскому МВД возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству».

Получается, что из государств-членов ЕАЭС Россия и Беларусь имеют некоторые взаимные разногласия, которые имеют непосредственное влияние на структуру. Не гладкие отношения также и у Казахстана с Кыргызстаном и Россией.

Все вышеперечисленные страны, как мы уже отметили, так или иначе озвучивают о своих проблемах в ЕАЭС. Что в случае с указанными странами проводится публично, то есть в ходе саммитов, отдельными заявлениями, конкретными действиями или пресс-конференциями.

Ереван пока молчит

Таким образом, из всего вышеуказанного можно заключить, что на данный момент из 5 государств-членов Евразийского экономического союза только Армения ни при каких обстоятельствах не озвучивает обвинений в отношении других государств-членов ЕАЭС, хотя от членства в этой структуре больше всех пострадала именно Армения.



Армянские чиновники в ЕАЭС ни для одного государства не создают препятствий. Даже в отношении Беларуси и Казахстана, которые враждебно относятся к Армении.

Более того. Технически у Армении имеются наилучшие шансы для влияния на другие страны в рамках ЕАЭС, так как председателем Евразийской экономической комиссии является армянин (бывший премьер-министр и член правящей Республиканской партии) Тигран Саргсян.

Татевик Варданян

«Союз информированных граждан»