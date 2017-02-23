В январе выросли производство электроэнергии и зарплаты

В январе этого года показатель экономической активности (ПЭА) по сравнению с январем прошлого года вырос на 6,5%. Национальная статистическая служба (НСС) вчера опубликовала предварительные основные макроэкономические показатели социально-экономического положения РА, полученные в результате оперативного обобщения текущих данных. Согласно НСС РА, объемы промышленного производства в январе нынешнего года выросли по сравнению с январем 2016 года на 12.2 процента. А объем валового продукта сельского хозяйства, можно сказать, не увеличился, составив всего 0,2 процента. Это, конечно, обусловлено погодой, и если сельское хозяйство это та сфера, где в показателях НСС, как постоянно заявляют экономисты, можно поиграть с цифрами, представляя их раздутыми, то, понятно, что зимой сельское хозяйство «спит» и НСС ничего не могла поделать.

В январе этого года объем строительства, по сравнению с тем же периодом прошлого года, претерпел спад на 5,3 процента. Товарооборот, согласно НСС и сравнениям с тем же периодом прошлого года, вырос на 9,4%, а объем услуг (без торговли) вырос на 12,1 процента. НСС заверяет, что в январе этого года, по сравнению с январем прошлого года, индекс потребительских цен снизился на 0,6 процента. Индекс цен промышленной продукции, согласно НСС, вырос на 5,5 процента. Производство электроэнергии в январе этого года по сравнению с прошлым годом, выросло на 13,6 процента. А по сравнению с декабрем прошлого года, в январе этого года производство электроэнергии выросла на 10,7 процента.

Среднемесячная номинальная зарплата выросла на 6,2 процента. Номинальная зарплата в государственном секторе составила 160.786 драмов, рост – 4,1%, негосударственного – 223155 драмов, рост – 6,3%. В январе этого года по сравнению с январем прошлого года экспорт вырос на 35,4%, импорт – на 51,4%. А показатель экономической активности в январе этого года, по сравнению с декабрем прошлого года, снизился на 46,9%.