Степан Григорян: РПА «забьет» 60 процентов

По мнению руководителя Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, политолога Степан Григоряна, предстоящие парламентские выборы могут развиваться по трем сценариям.

Во вторник в пресс-клубе «Энаран» политолог отметил, что первый сценарий – это развитие событий в том русле, в котором это представляют власти, сценарий, по которому, по словам Григоряна, Избирательный кодекс уже предрешает избирательную систему и исход выборов. Политолог имеет в виду применение рейтинговой системы, а это то же самое, что и мажоритарная система, просто несколько усиленная.

«Факт, что каждая партия будет иметь 15 кандидатов по рейтинговым спискам, приведет к тому что фактор денег, административного ресурса в этих выборах сыграет решающую роль. То есть, те политические силы, которые будут иметь эти возможности, обеспечат себе больше процентов»,- отметил политолог, представив свой прогноз: РПА получит 60 процентов голосов, ППА – 15, а «Армянское возрождение» и АРФ Дашнакцутюн имеют реальную возможность набрать пять процентов и быть представленными в НС. Политолог разделяет мнение о том, что у последних возможности более скромные, однако у них есть развитые партийные структуры, а это поможет им преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно этой теории, РПА, ППА, ПАВ и АРФ Дашакцутюн вместе получат 85 процентов голосов избирателей. На вопрос Aravot.am Степан Григорян ответил, что РПА вряд ли пойдет н формирование коалиции, «цена будет очень высокой».

Оппозиционные альянсы – «Свободные демократы», АНК, НПА, ЕЛК, ОРО на Степана Григоряна оставляют хорошее впечатление. Однако они пойдут по сценарию классической предвыборной кампании – «будут рассказывать людям о своих программах, по ходу критикуя властей», остальные 15 процентов голосов может получить один из четырех и преодолеть семипроцентный барьер. Кстати, по словам политолога не менее умную программу представляют власти.

Все это, кстати, не имеет никакого отношения к качеству партий и альянсов. А в целом, по его мнению, Избирательный кодекс – это довольно сложная система, намеренно запутанная, чтобы люди до конца не смогли разобраться в избирательном процессе.

По словам Степана Григоряна, события могут развиваться и по второму сценарию: если оппозиционные силы вступят в политическую борьбу и начнут проводить акции протеста касательно проблем, связанных с политзаключенными, тарифами на газ и электроэнергию и так далее. Политолог уверен, что в этом случае общественность может объединиться против этих сил, начать борьбу, и ситуация может измениться.

На вопрос Aravot.am, могут ли бывшие представители высшей власти – Сейран Оганян и Вардан Осканян говорить о политзаключенных, если в те годы, когда они были у власти в Армении люди оказывались в тюрьме из-за своих политических взглядов, и Оганян с Осканяном не смогут это отрицать, политолог ответил, что если люди сейчас оказались в политическом поле, то они должны осознавать, что здесь логик работы иная: «Сегодня они должны показать, что готовы идти до конца, что готовы на действия и не будут ограничиваться красивыми речами».

Политолог уверен, что если они начнут акции протеста, то отношение общественности к ним изменится.

Третий вариант, по словам Степана Григоряна, это «форс-мажор», если Азербайджан начнет военные действия на границе. Но об этом политолог предпочитает не говорить.

Касаясь списка РПА, который был подвергнут критике, Григорян отметил, что в первой десятке списка имена представителей более молодого поколения, и он не видит в этом ничего плохого. Вопрос, по его убеждению, в том, что список возглавляет министр обороны в том случае, что в любой момент Азербайджан может начать военные действия на границе. В этой ситуации он не может понять, что министр обороны еще и будет участвовать в активных политических процессах. Несмотря на то, что министр накануне заверил, что проблем не будет в системе, однако политолог видит эти проблемы: «Мы должны понять, кто перед нами».

Он серьезно не относится к тезису о том, что РПА «ввела в игру» Вигена Саргсяна, чтобы Сейран Оганян получил меньше голосов. Степан Григорян констатирует, что их влияние на общественность и на армию отличается. Тем не менее, Виген Саргсян – гражданское лицо, а Сейран Оганян – генерал, принимавший участие в войне.