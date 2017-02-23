«Блокам «Оганян-Осканян» и «Царукян» нечего предложить избирателям»: Степан Сафарян

«Хачатур Кокобелян – единственный депутат парламента, который представил законопроект о выходе Армении из ЕАЭС. В наш избирательный список вошли люди с либеральными взглядами, они сторонники европейского развития Армении. Если люди хотят видеть альтернативную политику, могут выбрать нашу команду», – объявил вчера в Пресс-клубе «Айели» кандидат в депутаты Степан Сафарян, баллотирующийся по пропорциональному списку «Свободных демократов».

«Первой группе, которая довольно многолюдна, начиная от представителей властей, и заканчивая теми, кто в разные годы входил во власть и не в состоянии предложить иного курса, каким-либо образом отличающегося от линии власти, особо и нечего предложить обществу. Во вторую группу входят такие силы, которые вообще ничего не могут предложить, потому что это силы с противоречащими взглядами и подходами. Речь идет о блоках «Сейран Оганян-Осканян» и «Царукян», так как у них имелись очень серьезные внешние и внутренние разногласия.

В третьей группе находятся «Свободные демократы», которые по словам Степана Сафаряна, предлагают избирателям альтернативную программу: